Академия ПФК ЦСКА ждет на сборы трех юношей из Тобольска

В Москве завершились двухнедельные учебно-тренировочные сборы для начинающих спортсменов и тренеров из Тобольска. Занятия прошли в рамках проекта "Формула футбола", который "Сибур" реализует совместно с ПФК ЦСКА и администрацией города.
Участники сборов провели 20 тренировок под руководством специалистов ЦСКА, приняли участие в игровых днях, тестированиях и теоретических занятиях. По итогам тренировок Александр Мудров, Марк Чернявский и Михаил Яковлев получили сертификаты на тренировочные сборы с Академией ПФК ЦСКА зимой в Москве.
Директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская:
История Александра Мудрова показывает, как работает эта система: решение заниматься футболом, участие в проекте, учебно-тренировочные сборы в Академии ПФК ЦСКА и приглашение на просмотровые сборы. Именно такие примеры подтверждают, что у ребят из Тобольска есть реальные возможности для раскрытия потенциала и возможности для следующего шага в спортивной карьере.
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