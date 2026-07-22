Академия ПФК ЦСКА ждет на сборы трех юношей из Тобольска

В Москве завершились двухнедельные учебно-тренировочные сборы для начинающих спортсменов и тренеров из Тобольска. Занятия прошли в рамках проекта "Формула футбола", который "Сибур" реализует совместно с ПФК ЦСКА и администрацией города.

Участники сборов провели 20 тренировок под руководством специалистов ЦСКА, приняли участие в игровых днях, тестированиях и теоретических занятиях. По итогам тренировок Александр Мудров, Марк Чернявский и Михаил Яковлев получили сертификаты на тренировочные сборы с Академией ПФК ЦСКА зимой в Москве.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская: