В сквере Хирургов в Тюмени открыли памятник известному ученому Николаю Митрякову

В Тюмени открыли памятник ученому и основоположнику торакальной хирургии в Тюменской области, участнику Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Митрякову, бюст установлен в сквере Хирургов на территории поликлиники "МСЧ"Нефтяник".

"Митряков Николай Федорович - уникальный человек. В Тюменской области он начинал свою работу в Байкаловской районной больнице, рядом с Тобольском, потом продолжал свою работу уже в областной клинической больнице, будучи молодым врачом, увлеченным именно одним из самых сложных разделов хирургии – торакальной хирургии. И сначала в эксперименте, а затем в клинической практике, он применил метод ушивания культи бронха при сложных операциях на легких, когда легкое удаляется. Метод Митрякова признан всеми мировыми торакальными школами, и в мировой практике так и называется", - рассказал Главный врач ОКБ №1, кандидат медицинских наук Иван Попов.

Попов отметил, что школа Николая Митрякова - это первые операции на легких, на пищеводе, которые позже стали выполняться в плановом режиме в областной клинической больнице, во второй городской клинике. Сегодня идеи, знания и опыт Митрякова реализуют в центре торакальной хирургии Областной клинической больницие, который входит в пятерку ведущих центров в стране, в нем работают прекрасные хирурги, используются современные технологии.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова поздравила семью Митрякова, его коллег и горожан со значимым событием, подчеркнув важность сохранения в пямяти таких выдающихся людей. "Город – это люди! И в нашем городе огромное количество людей, которые и тогда, и сегодня славят наш город, заявляют о себе в разных отраслях. Здорово, что именно в юбилейный год мы отдаем дань таким великим людям и открываем в сквере Хирургов памятник в честь Николая Федоровича Митрякова. Надеюсь, этот сквер приобретет еще большую популярность у медработников и горожан. Полностью согласна с Иваном Борисовичем Поповым, предложившим в сквере проводить 1 сентября для будущих медиков с экскурсией и рассказом про доблестных хирургов, важных вехах развития городской медицины", - сказала в своем выступлении Светлана Иванова.

Сквер Хирургов заложен пять лет назад по инициативе тогдашнего руководителя МСЧ "Нефтяник" Ивана Попова. Памятник Митрякову стал пятым бюстом, установленным в честь выдающихся врачей, заложивших фундамент регионального здравоохранения, он завершает архитектурный ансамбль сквера. По словам Попова, в целом сквер - уникальный для всей страны проект: ни в одном городе, ни в одном регионе, нет подобного сквера, посвященного памяти врачей хирургической специальности.