Что делать, если сок борщевика попал на кожу

Сок борщевика содержит вещества, которые повышают чувствительность кожи к солнцу. Сам контакт может пройти незаметно, но после попадания ультрафиолета развивается сильное воспаление кожи, похожее на ожог.

Симптомы обычно появляются через несколько часов или на следующий день: покраснение, жжение, зуд, боль, отёк. Позже могут образоваться пузыри с прозрачной жидкостью. После заживления часто остаются тёмные пятна, которые сохраняются неделями или месяцами.

Врач-дерматовенеролог Областного кожно-венерологического диспансера Анастасия Янкина:

Главное — быстро смыть сок и закрыть кожу от солнца. Это снижает риск пузырей и длительной пигментации.

Если появились пузыри, мокнутие, эрозии или участок кожи сильно болит, мыло использовать нельзя. Кожу нужно промыть прохладной водой, закрыть чистой повязкой и обратиться к врачу.

Нельзя тереть кожу, чесать место ожога, вскрывать пузыри и наносить на него масло, сметану, спирт, йод, зеленку, уксус и другие "народные" средства. Не стоит также использовать гормональные мази и антибиотики без назначения врача.

Необходимо обратиться к врачу, если ожог большой, есть крупные пузыри, сильная боль, отёк, температура, поражены лицо, глаза, кисти, паховая область или пострадал ребёнок.