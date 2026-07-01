Режимы повышенной готовности из-за паводка введены в Тюмени и Нижней Тавде

На территории Тюмеской области наблюдается серьезный паводок на реках Тура и Тавда, берущих свое начало в Свердловской области, в Тюмени в ряде территорий и в Нижнетавдинском муниципальном округе в связи с эти объявлен режим повышенной готовности. по заверения властей, ситуации контролируемые, силы и ресурсы для противостояния стихии есть.

В Тюмени за минувшие сутки вода в Туре прибыла на 11 см - до 762 см, критическим является повышение до 850 см. В зонах вероятных ЧС расположено 146 домов, находящихся под угрозой затопления. Режим повышенной готовности распространён на эти зоны с 14 июля, сообщил глава города Максим Афанасьев. По его словам, город к паводку готов, "все необходимые силы и средства находятся в полной боевой готовности". Ситуация обсуждалась на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) города Тюмени.

В Нижней Тавде уровень воды в реке Тавда достиг отметки "неблагоприятное явление", решением муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям веден режим повышенной готовности, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.

При достижении отметки "опасное явление" будет введен режим ЧС. В настоящее время в муниципалитете проводятся превентивные мероприятия по предупреждению последствий паводка. Аналогичные меры принимаются во всех муниципалитетах, где существуют риски, связанные с паводком, сообщил Горин.

"Ситуация под контролем. Необходимость принятия мер в масштабе региона пока отсутствует, но все силы и средства – в высокой степени готовности", – заверил директор департамента.