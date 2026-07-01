Югорские выпускники получили 112 стобалльных результатов на ЕГЭ

По итогам экзаменационной кампании, впервые за всю историю проведения ЕГЭ в Югре, выпускниками получено 112 стобалльных результатов. Показатель вырос после пересдачи экзаменов школьниками в дополнительные дни, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Губернатор сообщил, что местные университеты предлагают обучение по 75 специальностям. В этом год появились 7 перспективных профилей обучения, среди которых особенно выделяется мехатроника и робототехника. Студентов будут обучать работе с беспилотниками: как проектировать, программировать, обслуживать и внедрять такие системы. На сегодняшний день на программы высшего образования подано более 25 тысяч заявлений. Высокий конкурс отмечается среди технических направлений.

Также продолжается прием документов в колледжи региона. В этом году выделено 8 895 бюджетных мест: на 1 150 больше, чем в прошлом. На обучение по программам СПО подано более 28 тысяч заявлений, конкурс составляет два человека на место.

Отдельное внимание в округе уделяют кластерам "Профессионалитета", которые реализуются на базе университетов и колледжей Югры в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Это федеральный проект, в котором студентов обучают их будущие работодатели. В следующем году будут открыты еще два кластера, в них будут готовить специалистов для ТЭК и транспорта.