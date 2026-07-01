Сбер: в ближайшее время ИИ не заменит человека, но заберёт на себя до 80% рутины

В ближайшее время искусственный интеллект не заменит человека, но уже сегодня готов забрать на себя до 80% рутинных задач в бизнес-процессах. Об этом на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью китайскому изданию NetEase. Но ключевые стратегические решения останутся за человеком. Именно в этом, по мнению топ-менеджера, заключается принцип контролируемой автономности, который станет основой внедрения ИИ в реальный сектор экономики в ближайшие годы.

Российские компании переходят от теории к практике: в конце 2025 года Сбер выдал первый в России полностью автономный корпоративный кредит, где решение принималось ИИ-агентом без участия человека. В 2026 году банк планирует перевести до 50% сделок для среднего и крупного бизнеса в автономный режим.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

На нашей платформе GigaCowork компании уже делегируют агентам рутинные шаги бизнес-процессов, описывая логику работы на языке бизнес-регламентов — без участия разработчиков. В реализованных кейсах это ускоряет обработку документов на 80%, подготовку отчётности — на 70% и экономит сотруднику до 81,5% рабочего времени.

Однако, как отметил эксперт, сейчас полная замена человека невозможна. Вместо этого внедряется принцип контролируемой автономности. ИИ-агенты успешно берут на себя рутину, а стратегические и дорогостоящие решения остаются за человеком, которому агент лишь готовит обоснование. Именно это, по словам Александра Ведяхина, и есть формула ближайшего будущего: ИИ не заменит человека, но сделает его труд в разы эффективнее, освободив от повторяющихся задач.

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Китае российская делегация впервые представляет специализированный Российский центр ИИ (Russian Connected AI Hub) с решениями на базе отечественных больших языковых моделей. В экспозиции — антропоморфный робот Грин на платформе Green-VLA, мультимодальная модель GigaChat 3.5 Ultra и платформа агентной экономики GigaNetwork, реализующая взаимодействие от агента к агенту.