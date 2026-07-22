В Росводоканале сообщили о критическом ухудшении качества воды в Туре

Метелевские водоочистные сооружения Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке, сообщили в "Росводоканал Тюмень".

По словам технолога "Росводоканал Тюмень" Ольги Павловой, такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось: цветность превысила норму в 6,5 раз (330 градусов вместо обычных 50), а уровень кислорода приблизился к нулевой отметке.

Водоканал применил все современные технологии и абоненты получают воду, соответствующую стандартам безопасности.

"Благодаря реконструкции, которая завершается на Метелевских водоочистных сооружениях по концессионному соглашению, мы имеем технологические возможности очищать воду до нормативных показателей. Вся вода, подаваемая абонентам, полностью безопасна. Контроль качества ресурса ведут круглосуточно аккредитованная лаборатория водоканала и Центр гигиены и эпидемиологии", — пояснил начальник отдела по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

Что сделано на МВОС?

✔️ Перераспределена нагрузка между водоисточниками в пользу подземного водозабора.

✔️ Для повышения органолептических качеств ресурса технологи применили углевание.

✔️ Введено автоматическое дозирование перманганата калия для дополнительного обеззараживания ресурса.

✔️ Кратно увеличена подача коагулянта и гипохлорита для обеззараживания ресурса.

Запасы реагентов пополняются еженедельно.

✔️ Аккредитованная лаборатория "Росводоканал Тюмень" круглосуточно контролирует качество воды на всех этапах водоподготовки и в распределительной сети.

✔️ Контроль воды осуществляет также Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области.

В сутки на МВОС расходуется до трёх тонн угольного порошка. При штатной работе сооружений такого объёма реагента хватает почти на месяц.