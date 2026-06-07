Тюменцы с ДЦП осваивают бочча и стремятся к спортивным достижениям

В тюменском спорткомплексе "Домостроитель" почти не слышно звуков, но тренировка идет. Гуля, Настя, Вика и Никита прикованы к инвалидным креслам. У каждого – свой диагноз, но молодые люди не унывают. Им помогает адаптированный спорт бочча – дисциплина, которая с 1984 года входит в программу Паралимпийских игр.

Правила бочча элегантны в своей простоте. Нужно подвести свои мячи к белому шару (джек-болу) ближе, чем у соперника. Метают рукой, кто не может – ногой, а если не слушаются ни руки, ни ноги – используют специальный желоб. В наборе – белый, 6 красных и 6 синих мячей. Каждый весит 275 граммов. Стоимость кожаного кейса выше 100 тысяч рублей.

Гульнара Гиматдинова играет второй год. Сначала девушка получила образование юриста, работала по профессии, а потом открыла для себя бочча.

– Про этот спорт мне рассказала председатель нашего клуба "Шанс". Через полгода я поехала на первый чемпионат России, – рассказывает Гульнара. – Сначала было непросто, потому что здесь нужна меткость. Сейчас чувствую потенциал. Это добавляет уверенности в своих силах.

Никита Васичук занимается уже 11 лет. В 2017 году он стал кандидатом в мастера спорта, а в мае занял два вторых места на областных соревнованиях. У Никиты есть жена и сынишка.

– Когда дедушка умер, папа сказал: бросай, – вспоминает Никита. – Но я проявил характер. Во-первых, это общение, во-вторых, социализация.

Непросто приходится Виктории Степановой. Она ходит на занятия вопреки обстоятельствам, стремясь доказать себе и родителям, что способна на многое. Она параллельно работает, учится и занимается спортом, - сообщает Тюменская область сегодня.

– В сентябре прошлого года пришла, чтобы только посмотреть, а мне сунули мячи – играй. И осталась, – делится Виктория. – У меня есть цель – стать мастером спорта. На прошлой неделе прошла областной этап. На следующий год надеюсь поехать на чемпионат России.

Тренер Данил Милинчуков – один из первых игроков бочча в Тюмени. Он познакомился с игрой в 2011-м, когда она только появилась. Пробовал себя в плавании, легкой атлетике, дартсе, а потом пошел учиться на педагога допобразования.

– Спорт – это движение, соревнования, общение, перспективы. Хотел своим примером показать таким же детям, что все возможно, – признается Данил. – Самому возрастному нашему спортсмену – 53 года. Его маме, которая тоже постоянно тренируется, – 76. У тех, кто ходит стабильно, есть цель, стремления. Это вдохновляет.