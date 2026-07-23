Смертность в ДТП на тюменских дорогах снизилась на 17,5%

За первую половину 2026 года в Тюменской области уменьшилось количество ДТП. Число погибших в них также сократилось на 17,5%. За полгода в регионе произошло 1 165 аварий. Основная причина – это элементарное несоблюдение правил.

"Ситуацию анализируем и предпринимаем меры, чтобы таких случаев стало меньше. В том числе, увеличиваем количество видеокамер на региональных и федеральных дорогах. Применяем и разные электронные сервисы. Жители активно используют чат-бот в мессенджере МАКС "АвтоПомощник72". Он позволяет удалённо записаться на разбор ДТП без пострадавших, а также получить доступ к порталу Госуслуг для оформления европротокола. Жители региона воспользовались сервисом с конца мая 2026 года 746 раз", - сообщил Моор.