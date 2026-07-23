Трижды обеззараживают воду перед подачей в сети Тюмени

Вода, подаваемая с водоочистных сооружений, абсолютно безопасна для хозяйственно-питьевых целей. На Метелевских водоочистных сооружениях под круглосуточным контролем лаборатории вода проходит весь цикл технологической очистки. В зоне особого внимания бактериологическая безопасность ресурса, сообщает "Росводоканал Тюмень".

"Производственный процесс предполагает обеззараживание воды на начальном этапе водоподготовки и в резервуарах чистой воды. С началом летнего паводка мы дозируем гипохлорит на фильтры и дополнительно обеззараживаем воду с помощью перманганата калия. Марганцовка кроме обеззараживающих свойств помогает очищать воду от марганца и улучшает ее органолептические свойства", - рассказал начальник сооружений водоподготовки "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

Лаборатория ведёт непрерывный контроль качества ресурса на всех этапах водоподготовки и перед подачей в распределительную сеть. Качество ресурса контролируется и Управлением Роспотреебнадзора. Вода соответствует гигиеническим нормативам по всем показателям, включая микробиологические, вирусологические и паразитологические.