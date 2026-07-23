Как сохранить ясность ума?

Мозг не любит крайностей. Он лучше работает, когда вы высыпаетесь, двигаетесь и регулярно даете ему новую нагрузку. Таблетки не заменят нормальный сон, физическую активность и привычку учиться.

Медицинский психолог ОЛРЦ "Градостроитель" Надежда Цыганова советует начинать с главного — со сна. Ночью мозг очищается от продуктов обмена и восстанавливается. Если человек регулярно недосыпает, нервная система работает хуже, а память и внимание страдают.

Второй важный фактор — движение. Физическая активность улучшает питание мозга и помогает сохранять память. Подойдут не только тренировки, но и обычная быстрая ходьба, плавание, танцы, пилатес или любая другая нагрузка, которую вы сможете делать регулярно. Главное — не форма, а системность.

Третья задача — давать мозгу новые задачи. Ему нужна не однообразная рутина, а новые нейронные связи. Поэтому полезно учить языки, осваивать музыкальные инструменты, менять привычные маршруты, читать вслух и пересказывать прочитанное. Простые упражнения вроде сканвордов сами по себе не дают того эффекта, который дает новое обучение.

Чтобы мозг дольше оставался в форме, ему нужны три вещи: сон, движение и новые навыки. Именно они помогают сохранять память, внимание и ясность мышления.