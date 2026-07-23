В Ялуторовском округе из-за паводка на Тоболе закрыт проезд по дороге Хохлово-Криволукская 

11:35 23 июля 2026
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Полностью закрыт проезд на автомобильной дороге Хохлово-Криволукская в Ялуторовском округе. Это связано с подъемом уровня воды в реке Тобол, сообщили в ГУС ТО.

"Проезд по низководному мосту отсутствует, проезд закрыт, установлены запрещающие проезд знаки. Связь с населенными пунктами по дорогам общего пользования имеется", - пояснили в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.

Ранее закрыли движение по автомобильной дороге межмуниципального значения Успенка-Чаплык в Тюменском округе из-за паводка на реке Пышма.

 

Теги: ограничение движения , паводок
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