Райдер: успех хоккейной команды "Динамо-Тюмень" - это повод для гордости за настоящую силу духа

В состав сборной вошли ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и представители силовых структур.

В региональном правительстве состоялось вручение наград хоккеистам, завоевавшим серебро финального этапа первого сезона Всероссийского спортивно-патриотического проекта "Стальная хоккейная лига".

На торжественной встрече заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер вручил благодарственные письма спортсменам и выразил слова признательности от имени губернатора Александра Моора.

"Успех команды — это повод для гордости за настоящую силу духа людей, которые знают, что такое защищать Родину, и теперь продолжают демонстрировать эту закалку на льду", - подчеркнул заместитель губернатора.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко: "Здорово, что ребята продолжают заниматься хоккеем. Их успеху и сплоченности служит и опыт мальчишеского хоккея, и жизненный боевой опыт. В других командах действительно был высочайший уровень у игроков".

Капитан и нападающий команды Демид Туровинин: "В хоккее, как и в жизни, необходимо собрать волю в кулак и верить в победу всем сердцем. Нам оказывают всестороннюю поддержку, за которую искренне всей командой благодарны. На нас большая ответственность, поэтому, естественно, мы ставим перед собой грандиозные цели".

Тренер "Динамо-Тюмень" Олег Сидоров напомнил, что команда вышла на лед всего полгода назад: "Такой результат мы получили и благодаря силе духа ребят и, конечно, огромной поддержке правительства региона, областной федерации хоккея. Отдельное спасибо главному федеральному инспектору Дмитрию Кузьменко. Люди, которые возвращаются с СВО, приходят в спорт, это помогает им социализироваться, обрести себя в мирной жизни. И таких примеров у меня в команде много".