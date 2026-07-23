Качество атмосферного воздуха проверили в Тюмени

В связи с жалобами граждан на неприятный запах на территории города проведены отбор и исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в районе улиц Муравленко и Камчатской - Центр гигиены и эпидемиологи по результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК не выявил. Концентрации сероводорода и аммиака не превышают гигиенических нормативов, установленных санитарным законодательством.

Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле, дополнительно будут исследованы пробы атмосферного воздуха в районах городской набережной и аквапарка и в населенных пунктах Якуши, Мальково, Ошкукова. Информация о результатах исследований будет доведена до населения, сообщили в РПН ТО.