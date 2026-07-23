Жителям Тюмени рекомендовали пить бутилированную или кипяченую воду

По состоянию на 22 июля вода в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия, содержание тяжелых металлов не превышает предельно-допустимые концентрации, однако из-за несоответствия питьевой воды норме по органолептическим показателям (запах, привкус) рекомендуется использовать для питья бутилированную воду или кипятить воду в открытой емкости перед употреблением, сообщили в регоинальном управлении Роспотребнадзора.

В связи с паводком в Тюмени с 16 июля ведется ежедневный лабораторный контроль за открытым источником питьевого водоснабжения (р. Тура) и питьевой водой в резервуаре чистой воды, перед поступлением в разводящую сеть и в разводящей сети. Исследования проводятся на базе аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".