В Тюменской области подсчитали расходы на выпускной вечер

В Тюменской области средний размер затрат на выпускной составит от шести тыс. рублей. Как рассказали в пресс-службе "Авито", эксперты при подсчете учли аренду площадки и банкет с ведущим, фото- и видеосъемку, шоу-программу.

Аренда площадки для праздника обойдется в среднем в 1,5 тыс. рублей с участника. На платформе предлагают провести выпускной на террасе за тысячу рублей. Фото- и видеосъемка обойдется в среднем в три тыс. рублей.

Развлекательная программа поможет создать праздничную атмосферу, объединит гостей, снимет напряжение после экзаменов и сделает торжество по-настоящему запоминающимся событием.

Выступление музыкантов стоит в среднем в 20 тыс. рублей, танцевального коллектива — 4,5 тыс. рублей. А ведущая + диджей готовы развлекать гостей за пять тыс. рублей. Зрелищным дополнением развлекательной программы может стать огненное шоу - от шести тыс. рублей.

Отдельная статья расходов – наряды и создание прически, для девушек – макияж. Девушкам это обойдется в четыре тыс. рублей, без учета стоимости маникюра и педикюра. Юношам подготовка выйдет дешевле.

Наряд и обувь на выпускной можно купить в салоне, сшить на заказ или взять в аренду на один вечер, - сообщает Тюменская линия. На "Авито" представлено платье на выпускной за пять тыс. рублей.