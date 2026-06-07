Тюменский врач назвала сорняки, которые могут быть полезнее некоторых БАДов

Дачные сорняки могут быть полезнее импортных добавок и лекарств. Сныть, крапива, мокрица, одуванчик и репейник помогают при анемии, болезнях суставов и выпадении волос, рассказала врач-натуротерапевт, оториноларинголог Наталия Деева.

Она объяснила, что земляной покров способен подстраиваться под потребности человека.

– Когда вы только заезжаете на участок, там могут расти одни виды сорняков, но через несколько лет флора меняется, и земля начинает рождать именно те травы, которые нужны организму хозяина, – уверена натуротерапевт.

Сорняки невероятно живучи: они пробиваются сквозь любые преграды и накапливают колоссальную энергию, которую способны передавать человеку. Особенно это важно для горожан, оторванных от природы.

Деева назвала безопасную и самую полезную пятерку сорных трав. Это сныть, молодая крапива, мокрица, одуванчик и репейник, - сообщает Тюменская область сегодня.



– Крапива – лидер по содержанию железа, витаминов А и Е, что делает ее незаменимой при анемии, – подчеркивает натуротерапевт. – Молодые побеги нужно обдать кипятком и добавить в суп или салат. Но есть важное предупреждение: растение обладает сильной кровоостанавливающей активностью. Поэтому людям с тромбозами, варикозом и густой кровью увлекаться ею не стоит. Остальные травы безопасны – в этом их особая прелесть.

Кстати, тюменские травники учат, что еда с собственного огорода полезнее заморских продуктов.