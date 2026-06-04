Хакеры под видом девушек с сайтов знакомств пытаются получить доступ к соцсетям военных

11:24 04 июня 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Изображение сгенерировано в ГигаЧат

Новая хакерская группа которая пытается обманывать военных на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к их страницам в соцсетят, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

"В зависимости от сценария "девушка" представляется программистом и предлагает протестировать приложение, которое "она" разработала, для чего присылает ссылку. Или предлагает "безопасно" обмениваться фотографиями через специальное приложение, которое нужно скачать" — объяснили специалисты.

По ссылке устанавливается вирус, который получает доступ к соцсетям военных.

Теги: РИА Новости , сайты , соцсети
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2026