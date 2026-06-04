Хакеры под видом девушек с сайтов знакомств пытаются получить доступ к соцсетям военных

Изображение сгенерировано в ГигаЧат

Новая хакерская группа которая пытается обманывать военных на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к их страницам в соцсетят, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

"В зависимости от сценария "девушка" представляется программистом и предлагает протестировать приложение, которое "она" разработала, для чего присылает ссылку. Или предлагает "безопасно" обмениваться фотографиями через специальное приложение, которое нужно скачать" — объяснили специалисты.

По ссылке устанавливается вирус, который получает доступ к соцсетям военных.