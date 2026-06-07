Эксперты оценили стоимость подготовки ребенка к летнему лагерю в 2026 году

От 42 000 до 100 000 рублей и выше стоит собрать ребенка в лагерь летом 2026 года.

Цена путевки зависит от категории учреждения: базовые условия обойдутся в 30–45 тысяч рублей, комфорт-класс — до 70 тысяч, а специализированные программы — от 63 тысяч рублей за смену.

"Общая стоимость может варьироваться: от 42 000 рублей за базовый лагерь с учетом личных вещей до сумм свыше 100 000 рублей за смену в специализированном лагере. Следует заранее изучить конкретные предложения лагерей, чтобы точно рассчитать расходы", — поясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Помимо путевки необходимо заложить бюджет на трансфер (до 5 тысяч рублей в одну сторону), обновление гардероба (до 20 тысяч рублей), средства гигиены и возможное спортивное снаряжение. Дополнительные расходы могут возникнуть, если ребенку требуется особое меню или платные мастер-классы внутри лагеря, - сообщает АиФ-Тюмень.