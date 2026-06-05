В тюменской колонии собрали урожай редиса

В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Тюменской области собрали первый в 2026 году урожай - созрел редис ранних сортов. Высадка на сельскохозяйственных участках учреждения была произведена в конце апреля. Для повышения урожайности аграрии создали все необходимые условия.

Собрано около 600 килограммов редиса, на сельхозработах задействовано 30 осужденных.В текущем году им предстоит заготовить 600 килограммов томатов, 6 тонн огурцов и 15 тонн кабачков. Эта продукция предназначена для обеспечения нужд учреждений УФСИН и реализации в рамках исполняемых заказов, сообщили в пресс-службе ведомства.