В тюменской колонии собрали урожай редиса

15:04 05 июня 2026
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В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Тюменской области собрали первый в 2026 году урожай - созрел редис ранних сортов. Высадка на сельскохозяйственных участках учреждения была произведена в конце апреля. Для повышения урожайности аграрии создали все необходимые условия.

Собрано около 600 килограммов редиса, на сельхозработах задействовано 30 осужденных.В текущем году им предстоит заготовить 600 килограммов томатов, 6 тонн огурцов и 15 тонн кабачков. Эта продукция предназначена для обеспечения нужд учреждений УФСИН и реализации в рамках исполняемых заказов, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

 

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