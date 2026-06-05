Тюменские судебные приставы навестили воспитанников Успенского дом-интерната

Фото УФССП России по Тюменской области

В честь Международного дня защиты детей сотрудники УФССП России по Тюменской области побывали с подарками в Центре комплексной реабилитации детей-инвалидов, который находится в в селе Успенка.

17 лет назад Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области взяло шефство над этим детдомом, сегодня в нем проживает 350 человек от 4 до 35 лет, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Из них около 200 человек прикованы к инвалидной коляске.

Сотрудники Управления по мере возможности помогают ребятам, внося свой вклад в усовершенствование материально-технической базы и даря детям теплоту своей души. Вот и в этот раз, узнав о потребности в подростковых самокатах, футболках и машинках, наборах для творчества и многом другом, судебные приставы собрали более 110 тысяч рублей для того, чтобы дети с удовольствием и пользой проводили летнее время.

"Ребята радушно встретили своих старых знакомых. Видно, что готовились к приезду гостей и очень ждали. Они показали творческие номера, с которыми выступают и побеждают на городских и всероссийских конкурсах.

После этого воспитанники детского дома пообщались с приставами на свежем воздухе. Такое общение приносит массу положительных эмоций и впечатлений как детям, так и сотрудникам службы", - рассказали в пресс-службе УФССП.