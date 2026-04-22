Студент техникума сможет создавать адаптивную одежду в Тюмени

Дмитрия Пименова, Информационный центр Правительства Тюменской области.

Студент Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Рият Речапов в конкурсе дизайна адаптивной одежды "На крыльях" занят третье место в номинации "Повседневный комфорт", в филиале фонда "Защитники Отечества" рассказали, что планируют его привлечь к производству такой одежды.

Рият Речапов создал удобную, многофункциональную одежду для людей с инвалидностью, при создании своих работ вдохновлялся произведениями писателя Петра Ершова. "К нам приходили участники СВО и рассказывали о неудобстве носки привычной нам одежды. Мне захотелось им помочь. В основном они предлагали сделать дополнительные молнии в шаговом срезе брюк или по боковому шву. Адаптивная одежда обычно скучная и однотонная, а в этом конкурсе хотелось добавить красок и показать, что люди с особенностями тоже могут одеваться красиво", - рассказал он о коллекции.

"Есть идеи развивать рынок адаптивной одежды в Тюменской области. Я думаю, мы будем привлекать Рията в этот процесс. У нас сегодня есть ветераны СВО, которые готовы открыть свой бизнес по созданию и продаже адаптивной одежды", - сказала руководитель филиала фонда Динара Поштаренко.

Конкурс "На крыльях" прошел в рамках "Кубка Защитников Отечества" в Екатеринбурге. Со слов председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, он родился как региональная идея - собрать дизайнеров, которые готовы трудиться, производить одежду для людей с инклюзией. В прошлом году реализован как международный конкурс, в котором участвовало семь стран. После его стали проводить как различные этапы в федеральных округах.