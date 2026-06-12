Стало известно, сколько тюменцы тратят на покупки в магазинах

По данным Тюменьстата за январь-апрель 2026 года, жители Тюменской области потратили в магазинах 238 млрд 787,8 млн рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года оборот розничной торговли увеличился на 4,7%.

Традиционно основные траты приходятся на непродовольственные товары: за четыре месяца общий чек составил 122 млрд 652,4 млн, что на 5,2% выше прошлогоднего показателя.

За продукты, напитки и табачные изделия покупатели заплатили 116 млрд 135,4 млн рублей, прирост – на 4,2%.

В среднем каждый житель тратит на покупки 36 тыс. 695,9 руб. в месяц. В том числе 18 тыс. 848,7 руб. на непродовольственные товары и 17 тыс. 847,2 – на продукты, напитки и табачные изделия, - сообщает Вслух.ру.