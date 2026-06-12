Социальных предпринимателей Тюмени приглашают к участию в конкурсе "Вектор добра"

Третий ежегодный конкурс проектов для социальных предпринимателей "Вектор добра" стартовал в России. В 2026 году лучшие инициативы выберут в шести регионах, в том числе в Тюменской области, сообщили в оргкомитете конкурса.

В каждом регионе определят шесть проектов социального предпринимательства. Их авторы получат финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. Средства можно направить на расширение работы, запуск новых направлений или открытие филиалов.

– Конкурс проводится уже третий год подряд. За это время поддержку получили более 70 проектов из 12 регионов страны. Это очень разные инициативы, но все они решают важные задачи на своих территориях: создают рабочие места для уязвимых групп, делают доступнее образование, реабилитацию и современные технологии. Мы уверены, что в этом году конкурс снова откроет сильные, нужные и самобытные проекты, которые смогут принести реальную пользу людям, – отметил руководитель региональных проектов фонда "Наше будущее" Денис Богатов.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, включенные в реестр социальных предприятий и подтвердившие свой статус в 2026 году. Также заявки могут подать предприниматели, работающие в регионе не менее года. Проект должен отвечать на реальные социальные запросы жителей, иметь потенциал для развития и долгосрочный эффект, - сообщает Тюменская область сегодня.