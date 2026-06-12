Тюменским предприятиям рекомендовали активнее сотрудничать с вузами для решения кадрового вопроса

Тюменские предприятия решают вопрос кадрового дефицита активной работой с вузами. В том числе посредством участия в учебном процессе.

- Часть из руководителей тюменских предприятий выпускники местных вузов, еще сохранились связи с преподавателями и кафедрами. Эти преимущества нужно использовать, - говорит генеральный директор ООО "ИнТех" Андрей Коротченко. Особый интерес для меня представляет деятельность отдельных кафедр, особенно тех, которые в своей учебной программе обращают внимание на тему глушения скважин, новых видов сервиса. Сейчас обсуждаем создание различных программных продуктов для ремонта скважин и супервайзинга.

При этом движение навстречу друг другу должно быть обоюдным.

- Для инвестора уже недостаточно предоставить площадку, инфраструктуру и меры поддержки. Ему нужны квалифицированные специалисты. Поэтому дальнейшее развитие системы подготовки кадров, укрепление связки "образование – бизнес" и подготовка специалистов под конкретные потребности экономики останутся нашими безусловными приоритетами. В этом отношении особые надежды возлагаем на будущий Межуниверситетский кампус, который должен стать ключевым звеном и в создании инновационных продуктов, и в подготовке специалистов для различных отраслей, - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.