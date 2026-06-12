Жителей Тюмени предупредили о сезонном росте киберугроз перед отпускным периодом

Число мошеннических схем, связанных с бронированием жилья и покупкой билетов, растет в начале отпускного сезона в Тюменской области, сообщила начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности "Ростелекома" Марина Копрусова.

Злоумышленники создают поддельные сайты турагентств, размещают объявления о супервыгодных акциях на маркетплейсах и рассылают предложения дешевых авиа- и железнодорожных билетов. В ход идут фейковые QR-коды и ссылки на "официальные" страницы для оплаты.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, тюменцам советуют проверять репутацию сайтов, избегать подозрительно низких цен и совершать бронирования только через проверенные платформы. Перед оплатой стоит уточнить наличие организации в реестре юридических лиц и сверить контактные данные с официальной информацией, - сообщает Тюменская линия.