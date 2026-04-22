Жители Югры будут голосовать за дизайн-проекты благоустройства 62 территорий в 21 муниципалитете

19:23 21 апреля 2026
Президент России Владимир Путин дал старт Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства в рамках церемонии награждения III Всероссийской муниципальной премии "Служение". От автономного округа в конкурсе участвуют 62 общественные территории из 21 муниципалитета, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

В прошлом году по программе "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в округе благоустроили 15 пространств - скверы, детские и спортивные площадки, которые выбрали сами жители Югры.

Голосование проходит на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

