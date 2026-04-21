Названа причина потенциальной популярности биометрии в России

Биометрия активно развивается и уже стала частью повседневной жизни для миллионов россиян, хотя пока ещё не является универсальным инструментов для всего населения. Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию. Это подчеркнула в интервью первый зампред правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

"Когда ты просто говоришь человеку "сдай биометрию", не объясняя ничего, наверное, человек напрягается. Другой вопрос, когда он видит конкретно, какие сервисы с биометрией получает. Мне кажется, что как только появится возможность везде оплачивать покупки биометрией по лицу, люди, особенно до 35 лет, будут очень активно использовать эту опцию", – заявила Скоробогатова.

По ее словам, клиенты активно сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна. "Она хороша для подтверждения операций, и особенно с точки зрения безопасности она прекрасно работает. Биометрия, с которой мы работаем, и которая хранится в Единой биометрической системе, – хорошо защищена", – подчеркнула топ-менеджер ВТБ.

Со слов эксперта, основным препятствием на данный момент является не страх от сдачи биометрии. "Когда люди об этом говорят, не осознают, что уже сдали свою биометрию во все иностранные мессенджеры. Поэтому это скорее не испуг от сдачи биометрии, а возможность пользоваться удобными сервисами, понимание, какие сервисы с помощью биометрии им будут доступны", – считает Ольга Скоробогатова.