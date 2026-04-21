В Тюмени, Тобольске и Ишиме началось голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств

Онлайн-голосование за дизайн-проекты территорий, которые планируются к благоустройству в 2027 году, пройдет с 21 апреля по 12 июня на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В Тюмени определены две такие территории – площадь Солнца и сквер Сибирских кошек. Теперь дело за малым – определиться с конечным обликом этих локаций. Тюмень присоединилась к федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" семь лет назад. В период с 2019 по 2025 годы было благоустроено 32 общественные территории. В этом году уже активно идут работы на площади Борцов Революции

Тобольск и Ишима также участвуют в проекте. В Тобольске в этом году выбирают дизайн-проекты для набережных рек Курдюмка и Слесарка и прилегающей к ним территории. В Ишиме предстоит выбрать дизайн-проекты благоустройства территорий в районе многоквартирного дома № 11 на улице Корушина и в районе многоквартирных домов № 76, 76А, 76Б на улице Республики.