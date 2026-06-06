"РОБИ" и "Благое дело. Клуб меценатов" из Тюменской области представили на ПМЭФ-2026

13 проектов-победителей Всероссийского конкурса "Родная игрушка" представлены на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице. Среди них – образовательная система по робототехнике "РОБИ", созданная командой энтузиастов во главе с генеральным директором ООО "ХРОНИКИ" Евгением Борисовым, и настольная игра о русском купечестве "Благое дело. Клуб меценатов", которую разработал коллектив Централизованной городской библиотечной системы Тюмени.

Конструкторы, научные наборы и сюжетно-образные игрушки стали частью тематической экспозиции Росмолодежи, посвященной семье, детству и развитию подрастающего поколения. Концепция стенда построена вокруг образа современной квартиры многодетной семьи. Центральное место в экспозиции занимает детская комната, наполненная разработками победителей первого сезона "Родной игрушки".

Конкурс реализует Российское общество "Знание" совместно с Движением Первых по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

"Сегодня проекты-победители первого сезона конкурса “Родная игрушка” уже выходят в тираж, появляются на полках магазинов и становятся частью повседневной жизни российских семей. Для нас важно, что конкурс не заканчивается на этапе выбора победителей: мы продолжаем сопровождать лучшие разработки, способствуем взаимодействию авторов с производителями и помогаем в их продвижении. Участие в экспозиции Росмолодежи на ПМЭФ позволило показать результаты этой работы и представить широкой аудитории проекты, которые сочетают игровой формат с важным образовательным и воспитательным содержанием", – отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Всего по итогам первого сезона Всероссийского конкурса "Родная игрушка" победителями стали 24 проекта. Часть из них выпускается серийно: общий тираж произведенных игр и игрушек превысил 160 тысяч экземпляров. До конца года планируется выпуск еще семи проектов тиражом не менее 10 тысяч экземпляров.

Продолжается прием заявок на второй сезон "Родной игрушки". Подать работу в номинации "Идеи игр и игрушек" можно до 28 июня, а в номинациях "Прототипы игр и игрушек" и "Готовая продукция" – до 14 августа. Всего будет поддержано до 45 проектов – по 15 в каждой номинации. Победители получат помощь в доработке прототипов, запуске тиражей и продвижении на рынке.