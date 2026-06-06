Портфель внешнеторговых контрактов с Китаем у малого и среднего бизнеса вырос на 57%

За первый квартал 2026 года представители среднего и малого бизнеса на 57% увеличили портфель контрактов с Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число платежей в КНР выросло на 36%. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.

"Малый и средний бизнес продолжает укреплять связи с китайскими партнёрами. Российские предприниматели имеет поддержку на каждом этапе внешнеторговой сделки: от поиска и проверки контрагента, открытия счетов зарубежным партнерам, сквозного валютного контроля, учитывающего правовые нормы обеих стран, до защиты от валютного риска. Обслуживание ведется на русском, английском и китайском языках, избегая барьеров в коммуникации", – отметила топ-менеджер ВТБ.

Среди предпринимателей обеих стран высоким спросом пользуется база поставщиков КНР, которая уже насчитывает более 2,5 тыс. профилей компаний, нацеленных на сотрудничество с российским бизнесом. С начала года база выросла в пять раз.

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