Водоемы Тюмени трижды за лето обработают от комаров

В Тюмени проходят обработки водоемов от насекомых. Мероприятия по уничтожению личинок проводятся только в зонах с высоким эпидемиологическим риском, строго в соответствии с санитарными нормами и точечно в местах, где есть стоячая вода: в прудах, лужах, болотах и водоотводных канавах.

Обеззараживание уже прошло в Калининском округе областной столицы и на территории озера Круглое. Сегодня ведутся активные работы в Восточном административном округе, а именно на водоемах в парке Константина Лагунова, в сквере Никольский с прилегающей территорией; на водоотводной канаве от улицы Малой Боровской до улицы Майской; на водоеме в районе пересечения улиц Бунина и Петровки; на водоотводной канаве от улицы Народной, 1, к.1, до улицы Народной, 11.

За лето ларвицидная обработка будет проведена трижды – это позволит эффективно контролировать популяцию комаров и минимизировать их численность в городской среде.