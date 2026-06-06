Глава банка спрогнозировал скорое оживление экономики

Позитивный взгляд на динамику инфляции и стратегию сбережений россиян представил на ПМЭФ — 2026 глава ВТБ Андрей Костин. В блогерской студии VK Видео в беседе с Юлией Меньшовой он заявил, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ дает ощутимые плоды, а финансовая система чувствует себя устойчиво, несмотря на более чем 30 тысяч санкций и вынужденные оборонные расходы.

"Инфляция у нас резко идет вниз. Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики, больше кредитов безусловно, мы на это надеемся", – подчеркнул Костин. Он отметил, что замедление глобального роста и экономики Китая создает фон неопределенности для российского экспорта, однако текущая ситуация "совсем неплохая". Работающий в банковской сфере с 1990-х годов, банкир заметил, что сегодняшние вызовы не идут ни в какое сравнение с потрясениями прошлых десятилетий, и призвал россиян доверять стабильной банковской системе.

По мере ожидаемого смягчения политики ЦБ в ближайший год глава ВТБ советует постепенно переводить накопления в инструменты с фиксированной доходностью. При этом банкир предостерег от необдуманного входа на рынок акций и деривативов. Он привел показательный диалог: "Один молодой человек спросил меня: когда же банки начнут допускать детей 14 лет до брокерских счетов? Вот я сейчас торгую со счета бабушки". Костин подчеркнул, что высокая геополитическая волатильность требует профессиональной подготовки, которой у большинства людей попросту нет. Попытки неподготовленных инвесторов, особенно молодежи, активно торговать на бирже он считает неоправданным риском.