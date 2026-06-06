Путин поздравил Югру и Ямал с высокой динамикой в улучшении инвестклимата

23:09 05 июня 2026
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Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что Югра входит в число регионов России с самой высокой динамикой улучшения инвестиционного климата. 

"Среди регионов, показавших самую высокую динамику, — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края. Поздравляю коллег с этими результатами", — сказал Владимир Путин.

Ранее на ПМЭФ по традиции озвучили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Югра в этом году поднялась на шесть позиций и заняла 7 место, Ямал на 12 строчке. 

 

Теги: Владимир Путин , инвестиции , рейтинги
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