Тюменские депутаты обсудили актуальные вопросы охраны окружающей среды в городе

Осушение микрорайона Матмассы, расчистка водных объектов, уход за саженцами и сбор отработавших батареек стали основными вопросами при обсуждении отчета администрации города Тюмени о реализации муниципальной программы по развитию благоустройства и охраны окружающей среды на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству в Тюменской гордуме.

Замглавы города Александр Ильин напомнил, что программа реализуется по семи направлениям, которые включают экологическое просвещение населения, вовлечение их в социально значимые проекты и акции, повышение уровня благоустройства города, озеленение, приведение в порядок водоемов, содержание городских лесов, кладбищ и организацию мест для сбора батареек. В 2025 году более 185 тысяч жителей города участвовали в мероприятиях по охране окружающей среды и социально значимых акциях. Снесено около 3,9 тысяч аварийных и погибших деревьев (в 2024 году около 5 тысяч). Проведена очистка акваторий 16 водоемов от наплавного мусора. В 2025 году на 1 га лесов высажено 3 тысячи сеянцев сосны, проводился уход за посадками прошлых лет на 11 га. На 21 кладбище инвентаризованы все захоронения. За прошлый год в городе отловлили 1054 собаки (в 2024 - 917). В гринбоксы горожане сдали 573 кг батареек, сейчас их в городе 24, пять из них уставлены в прошлом году, еще четыре планируют установить в этом году. "В целом на реализацию всех мероприятий муниципальной программы "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды" за 2025 год израсходовано 2,656 млн рублей, или 94,7% от плана", - сообщил Ильин.

Депутат Георгий Муратов акцентировал внимание городских властей на территории у детсада (бывшее здание "Бригантины") в Тарманах. С его слов, пока работы на объекте не ведутся, многочисленные деревья ветшают, местность выглядит заброшенной, сотрудников из специализированного предприятия каждый раз приходится вызывать отдельным обращением. Ильин пообещал, что территорию включат в план мероприятий и проблема будет решена.

Александр Захаров отметил, что в прошлом году на очистке водной поверхности подрядчик использовал новое — эффективное оборудование и убедился в том, что в этом году оборудование также задействуют в работах.

Есенгалий Ибраев указал на необходимость расчистки реки Бабарынки, у которой в районе улицы Октябрьской водная гладь в мусоре, а берега - в зарослях. Ильин напомнил, что все водоемы — федеральная собственность, но пообещал вместе с руководством управы КАО рассмотреть вопрос в рамках полномочий муниципалитета.

Александр Жуков рассказал, что горожане просят оборудовать туалет у пруда Утиный. В летний период там будет установлен биотуалет, ответили ему в администрации города.

Дмитрий Ошурков поинтересовался приведением в порядок Плехановского пруда. Ильин ответил, что обследования водоемов проводятся в рамках формирования природно-рекреационного каркаса, в продолжение этой работы по востребованности, посещаемости, контексту общегородской застройки будут выбраны приоритетные.

Отдельно депутаты остановились на сборе батареек. Ильин сообщил, что сборы увеличиваются, а сеть гринбоксов развивается, их адреса их можно найти на сайте администрации города. На реплику о том, что объемы сбора небольшие, он парировал тем, что сбором батареек занимаются и сторонние компании и организации в рамках своих экологических проектов.

В завершение рассмотрения вопроса Георгий Муратов озвучил острую проблему жителей Матмасс. В весенний паводок микрорайон топит, топит и одно из первых мусульманских кладбищ города. Ранее вода уходила в северный обводненный карьер, теперь же из-за активной застройки территорий идет вспять. При этом деньги на гидрологические исследования планируют заложить в бюджет-2027. Депутат предложил рассчитанные на благоустройство и развитие рекреационных зон деньги направить на борьбу с затоплением городских территорий.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов призвал администрацию города обратить на проблему Матмасс пристальное внимание и принять меры к ее решению.