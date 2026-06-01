Тюменцы смогут оформлять сделки с недвижимостью по биометрическим данным

Внедрение возможности использования биометрических данных при онлайн-оформлении перехода права собственности на недвижимость предусмотрено с 1 июля. Главная цель этих норм – защита граждан от мошенничества и развитие правовых условий для безопасных дистанционных операций. Таким образом, к уже существующим инструментам защиты будет добавлен новый – биометрические данные.

- Биометрия предусмотрена в качестве дополнительного фактора подтверждения наряду с усиленной квалифицированной электронной подписью. Доступ к сервису будет осуществляться через портал "Госуслуги". Юридически значимыми станут два независимых фактора: усиленная квалифицированная электронная подпись и биометрическая аутентификация через Единую биометрическую систему. При подаче документов система будет сопоставлять введённые данные с эталоном в базе, подтверждая, что операцию совершает именно владелец, - рассказала начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Тюменской области Ирина Крендясова.

Законодательно закреплена добровольность. Использование биометрии при оформлении сделок с недвижимостью остаётся исключительно правом, а не обязанностью. Во-вторых, всегда есть выбор сохранить все привычные способы оформления сделок. И в-третьих, для контроля за своими данными на портале "Госуслуги" можно в любой момент проверить статус подключения биометрии, отозвать согласие на её обработку, а также полностью удалить биометрические данные из Единой биометрической системы.

Таким образом, законодатель формирует гибкую и безопасную экосистему, где биометрия предусматривается не как замена существующим методам, а как дополнительный уровень защиты по выбору гражданина, - сообщает Мегатюмень.