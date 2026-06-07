Психолог рассказала, как научить ребёнка понимать свои эмоции с помощью бесед и мультфильмов

Умение распознавать и называть свои чувства – не врожденный навык, а сложная социальная компетенция, которую ребенок осваивает исключительно через взаимодействие со значимыми взрослыми.

"Ребенок не слушает, что мы говорим, он смотрит на то, как мы живем и реагируем на какие-то сложности в жизни, на радости, на спорные ситуации. Родитель является первоисточником модели выстраивания отношений – с собой, с миром и с другими людьми. Малыш неосознанно копирует поведение взрослого, поскольку у него попросту нет другого источника опыта", – объясняет психолог центра "Надежда" Василиса Бицаева.

Главная рекомендация может показаться неожиданной: обучение эмоциональной грамотности начинается не с ребенка, а с самого взрослого. Если родитель не умеет отслеживать собственные реакции или подавляет их, он не сможет научить этому и малыша.

Технология передачи опыта выглядит как постоянное осознанное проговаривание. Взрослый учится отслеживать свою реакцию на ситуацию и сообщать о ней ребенку напрямую.

"Родитель возвращается домой и рассказывает: "Знаешь, я сегодня ехала в автобусе, и мне наступили на ногу. Меня это так разозлило и расстроило, мне было очень больно!". Через такое простое называние ребенок начинает улавливать связку "ситуация – эмоциональная реакция". Он учится сопоставлять: произошло нечто неприятное – возникла злость или боль. Чем чаще и искреннее взрослый делится своими чувствами, называя их своими именами, тем быстрее ребенок начинает находить похожие ощущения внутри себя", – приводит пример психолог Василиса Бицаева.

Важна и обратная связь. Важно не только говорить о себе, но и правильно реагировать на состояния ребенка, особенно в моменты кризисов, агрессии или истерик. Специалист предлагает следующий алгоритм действий, когда ребенок демонстрирует сильные эмоции (например, надулся, скрестил руки и замкнулся):

1. Родитель подходит, опускается на уровень глаз и мягко спрашивает: "Ты сейчас чувствуешь обиду?". Обычно в этот момент ребенок подтверждает догадку кивком или взглядом.

2. После признания чувства крайне важно предложить разобрать ситуацию. "Тебе обидно. Давай обсудим это" - такой подход работает сразу в нескольких направлениях: он снижает эмоциональное напряжение у ребенка, строит глубокое доверие между ним и взрослым и, что самое главное, учит ребенка отслеживать свою реакцию на ситуацию.

Если ребенок совсем мал и вместо слов использует плач, схема не меняется. Вопрос "Ты расстроен? Ты злишься? Давай поговорим об этом" остается универсальным ключом. Дети очень хорошо идут на контакт, они любят говорить о себе, и нужно это поддерживать, если они хотят поделиться. Задача взрослых – поддерживать эту инициативу делиться переживаниями, выслушивать и совместно искать способы решения проблемы, показывая, как бы взрослый поступил в аналогичной ситуации.

Для закрепления навыков существует масса простых игровых упражнений, которые варьируются в зависимости от возраста.

Для малышей (через мультфильмы и сказки):

Во время совместного просмотра мультиков или чтения сказок рекомендуется нажимать на паузу и задавать наводящие вопросы: "Как ты думаешь, что сейчас чувствует зайка? Смотри, мишка нахмурился — он злится, у него что-то случилось. А этот герой радуется или грустит?". Таким образом, ребенок погружается в эмоциональную среду, безопасно анализируя чувства персонажа со стороны.

Игры с мимикой (для самых маленьких):

Крайне полезно показывать эмоции лицом, одновременно называя их. Игра "Угадай эмоцию" строится на гримасах: родитель изображает злость, радость, удивление, а ребенок пытается угадать, что это. И наоборот. Связка "мимика плюс словесное называние" формирует базовый эмоциональный словарь.

Для детей постарше (до 10 лет и старше):

Инструментом становятся более сложные кейсы — ситуации в школе, взаимоотношения между сверстниками, сюжеты полнометражных фильмов. Можно просить ребенка проанализировать, что случилось у героя и что он испытывает. Также подойдут раскраски с изображением различных эмоциональных состояний, - сообщает КП-Тюмень.