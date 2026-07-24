Гидрометцентр объявил в Тюмени штормовое предупреждение из-за паводка

Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об ожидании опасного явления - паводка.

"По городу Тюмени на 8.00 24 июля уровень воды в реке Тура составил 830 см над нулём поста при росте за сутки 24 см. С 25 по 27 июля в Тюмени ожидается достижение критериев опасного явления "паводок" (это 850 см) и увеличения зоны затопления пойменной территории. В связи с этим возможно затопление низких участков местности, сельскохозяйственных угодий, подтопление жилых домов, хозяйственных построек и объектов коммунальной инфраструктуры (дорог, линий электропередачи, газопроводов и т.п.), нарушение работы систем жизнеобеспечения", - сообщили в Едином центре оперативного реагирования города Тюмени.

Ответственным за безопасность и жизнеобеспечение города службам необходимо организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

Жителям необходимо информировать о ситуации специалистов ЕЦОР по телефонам 45-15-20 или 112.