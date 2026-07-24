"Видимо-невидимо": в День города тюменцы смогут узнать, есть ли у них "плохой" холестирин

В Тюмени пройдет социально-просветительская акция "Видимо-невидимо" - экспресс-диагностику уровня "плохого холестерина" бесплатно можно пройти 25 июля с 11:00 до 15:00 в палатке здоровья на площади 400-Летия Тюмени.

Социально-просветительская акция "Видимо-невидимо" направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с повышенным уровнем холестерина. Организатором выступает Фонд борьбы с инсультом ОРБИ при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области.

Для экспресс-диагностики уровня липопротеинов низкой плотности (так называемого "плохого" холестерина) медики проведут забор крови из пальца и оперативно сообщат результат, а также проконсультируют по результатам анализа и дадут рекомендации по дальнейшим шагам.

Общая распространенность гиперхолестеринемии – повышенного уровня холестерина – в России составляет 58,5%. Повышенный холестерин коварен своей бессимптомностью: он никак не дает о себе знать до момента, когда спровоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Екатерина Милова, директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ:

Повышенный уровень холестерина представляет собой скрытую угрозу, поскольку не проявляется до тех пор, пока не приведёт к серьёзным последствиям, таким как инфаркт или инсульт. Поэтому важно заранее знать о возможных рисках, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" направлен на предотвращение инфарктов и инсультов, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, и профилактика играет важнейшую роль в достижении целей проекта.