Тенденцию к улучшению качества воды в реке Туре заметили в тюменском Роспотребнадзоре

По результатам исследований по состоянию на 23 июля отмечается тенденция к улучшению качества воды в реке Туре - снижается концентрация аммиака, показатели мутности, цветности, химического потребления кислорода (ХПК), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вода в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности, в том числе по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим, и не оказывает токсического действия. Сохраняется несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус). С учетом того, что уровень воды в реке Тура продолжает повышаться, рекомендуется кипятить воду перед употреблением.