Два человека за день утонули в Тюменской области

Два человека утонули в Тюменской области за сутки - на карьере Утиный и на озере Андреевском, купаться в которых запрещено, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

На обводнённом карьере Утиный во время купания утонул мужчина 1983 года рождения. Второй трагический случай произошел на озере Андреевское Тюменского округа. При купании утонул мужчина 1982 года рождения. Тело погибшего из воды извлекли водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Обстоятельства случившегося выясняются. На водоемах установлены знаки "Купание запрещено".

МЧС России напоминает:

❗не оставляй детей у воды без присмотра;

❗не игнорируй знак "Купание запрещено";

❗купайся только на оборудованных пляжах;

❗не прыгай в воду с возвышенностей и обрывов;

❗не купайся в состоянии опьянения.