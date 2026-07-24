Подворовый обход жителей в зоне риска подтоплений начался в Тюмени

Вода в реке Тура поднялась выше отметки

неблагоприятного явлением. В связи с этим с пятницы сотрудники администрации города и волонтеры массово будут проходить по

домам, где есть риск подтопления, и раздавать памятки с информацией о пунктах временного размещения, куда и каким образом они могут обратиться в случае необходимой помощи.

Горожанам нужно будет заполнить опросник, где будет прописан адрес

проживания, наличие колодца либо скважины, уличного туалета, оснащен ли дом электроснабжением, газоснабжением, ответить на вопросы про домашних животных, наличии больных, маломобильных людей, нужда ни помощь в эвакуации и т.д.. Также будет опубликован график обхода газовых служб, энергетиков, которые будут смотреть электросетевое хозяйство, в том числе включая домовладение, во избежание разного рода несчастных случаев.

Замглавы города Юрий Баранчук:

Прошу жителей Тюмени к этому отнестись с пониманием. Эта информация очень важна для того, чтобы мы могли быстро и оперативно реагировать на все возникающие случаи.

Уточнить информацию по обходам, фио волонтеров можно в департаменте безопасности и жизнедеятельности администрации города Тюмени - 8 (3452) 51-08-32. Никаких персональных данных, никаких банковских карт предоставлять не надо.