Дорогу от от села Салаирки до границы Свердловской области перекрыли под Тюменью

Ограничения для транзитного транспорта вводятся на автомобильной дороге Тюмень - Салаирка-гр.Свердловской области с 18 часов, там уже установлены знаки "Движение запрещено".

Меры приняты в связи с переливом воды через автомобильную дорогу возле реки Ахманки.

Ранее закрыли движение по дороге регионального значения Успенка-Чаплык в Тюменском округе и муниципальной дороге Хохлово-Криволукская в Ялуторовском округе.