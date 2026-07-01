Дорогу от от села Салаирки до границы Свердловской области перекрыли под Тюменью

18:00 23 июля 2026
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Ограничения для транзитного транспорта вводятся на автомобильной дороге Тюмень - Салаирка-гр.Свердловской области с 18 часов, там уже установлены знаки "Движение запрещено".

Меры приняты в связи с переливом воды через автомобильную дорогу возле реки Ахманки.

Ранее закрыли движение по дороге регионального значения Успенка-Чаплык в Тюменском округе и муниципальной дороге Хохлово-Криволукская в Ялуторовском округе.

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