В Тюменском округе подтоплено 120 дачных участков и областная дорога Успенка-Чаплык

На утро 23 июля Тура поднялась еще на 19 см, подъем воды в границах города составил 806 см. По отметкам в Тюменском округе от Салаирки до Созоново ситуация разная, но повышение уровня идёт везде, сообщила глава округа Ольга Зимина.

"Больше всего тревожит сейчас с. Чикча. Река вплотную подошла к нескольким земельным участкам по ул. М. Джалиля. По другим территориям ситуация стабильная. Подтоплено пять домов без постоянного проживания, 15 придомовых территорий, 120 дачных участков и областная дорога Успенка-Чаплык", - сообщила Зимина.

В Чикче ведется оповещение жителей, организована доставка глины и песка, мешков и пленки для обустройства временной насыпи, привлечение добровольцев для наполнения мешков.

В возможных зонах подтопления сотрудники теруправлений проводят обходы домовладений, подверженных угрозе подтопления, разъясняют, как действовать и с кем держать связь, если вода начнет прибывать быстро, как получить жилье из маневренного фонда на период паводка. Рекомендуют заранее убрать с территории ценные вещи, технику, увести сельскохозяйственных животных, в доме – поднять вещи как можно выше

По всем вопросам, связанным с угрозой подтопления, можно обращаться в свои теруправления и теротделы, писать сообщения в чатах мессенджеров и на страницах в соцсетях.

Режим повышенной готовности продолжает действовать на всей территории Тюменского округа.