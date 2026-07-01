Прокуратура проводит проверку по сообщениям о том, что пассажиров не пустили на рейс Тюмень-Краснодар

15:12 23 июля 2026
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Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в отношении  авиакомпании "ЮТэйр" после сообщений в СМИ о том, что  8 июля нескольких человек не пустили на рейс Тюмень — Краснодар непосредственно перед вылетом, сообщили в ведомстве.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц авиакомпании и привлекаемых агентов. При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования. Граждане, чьи права были нарушены, могут оставить обращение на электронной платформе Уральской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Теги: ЮТэйр , пассажиры , проверки , прокуратура , рейсы
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