Прокуратура проводит проверку по сообщениям о том, что пассажиров не пустили на рейс Тюмень-Краснодар

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в отношении авиакомпании "ЮТэйр" после сообщений в СМИ о том, что 8 июля нескольких человек не пустили на рейс Тюмень — Краснодар непосредственно перед вылетом, сообщили в ведомстве.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц авиакомпании и привлекаемых агентов. При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования. Граждане, чьи права были нарушены, могут оставить обращение на электронной платформе Уральской транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.