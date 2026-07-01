Сбер подарил тюменцам арт-соболей

В Тюмени установили новую скульптурную композицию — "Три соболя". Арт-объект стал подарком Сбера к 440-летию областной столицы и разместился рядом с остановкой общественного транспорта "Набережная" — неподалёку от входа на набережную реки Туры. Идейным вдохновителем и автором "Трёх соболей" выступил художник Александр Орлов.

По легенде, ещё в XVI веке дух-покровитель Сибири в образе белоснежного соболя помог первым поселенцам: в лютую зиму он привёл казаков к тёплым ключам — там и заложили Тюменский острог.

Соболь — древний оберег, хранящий домашний очаг, и неотъемлемый элемент геральдического наследия Тюмени: символ достоинства, богатства и связи с историей края. Соболиный мех издавна называли "мягким золотом".

Максим Афанасьев, глава города Тюмени:

Считанные дни остались до празднования юбилея нашего города, и череда подарков продолжается. Соболь с древних времен олицетворяет богатство Сибири и неразрывно связан с жизнью нашего края. Тюменцы умеют бережно хранить своё прошлое, находя для него современное звучание. И сегодняшний проект — пример того, как исторические образы стали частью городской среды, близкой и понятной каждому жителю и гостю города. Радостно видеть, как наш город становится уютнее, а его история обретает осязаемые черты.

Создание арт-объекта "Три соболя" — пример синергии творчества и социальной ответственности бизнеса.

Александр Ченцов, советник председателя Уральского банка Сбербанка: