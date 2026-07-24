Насыпь и канаву сделают в Тюменском округе для защиты сел от паводка

В селе Чикча возведут насыпь, водоотводную канаву проложат в селе Каскара, на площадке ИЖС, граничащей с поселком Новотуринский, сообщила глава Тюменского округа Ольга Зимина.

За прошлый день река Тура в границах Чикчи прибавила 10 см. Поэтому в районе улицы М. Джалиля, на самом низком участке берега, начали строительство насыпи высотой в метр. Задействованы три самосвала и два погрузчика. Работы будут идти днем и ночью. Сотрудники Чикчинского теротдела в четверг в зоне возможного подтопления уведомляют о ситуации и необходимых мерах безопасности. Сегодня с утра начнут затаривать песок в мешки для обустройства защитного слоя.

Ещё одно решение КЧС - прокладка водоотводной канавы в селе Каскара, на площадке ИЖС, граничащей с п. Новотуринский. Несколько дней там работали геодезисты, они замеряли высоты, благодаря которым стало понятно направление стока воды с подтопленной территории. К строительству приступаем завтра.