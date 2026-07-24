Тура в Тюмени приближается к критической черте

Река Тура на гидропосту в Тюмени за сутки показала рост на 24 сантиметра - до отметки опасного явления, какой считается уровень в 850 см над нулем поста, осталось лишь 20 см.

Днем ранее глава города сообщал, что река уже преодолела отметку неблагоприятного погодного явления. По его слова в городе принимаются все необходимые превентивные меры, дамбы и защитные насыпи рассчитаны на повышение уровня реки до 9 метров.

В вероятных зонах подтопления ведутся подомовые обходы с опросами населения, в том числе на необходимость оказания помощи при эвакуации, к приему населения готовы 70 пунктов временного размещения.