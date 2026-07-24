Шкафы с купцами: к 440-летию Тюмени на улицах города появились новые арт-объекты

В честь 440-летия Тюмени семь серых распредшкафов "Ростелекома" на улицах города преобразились - по проекту "Арт-ларец" их разрисовали воспитанники детской школы искусств имени Знаменского, сообщили в компании.

Обновленные шкафы уже привлекают внимание жителей и гостей Тюмени в историческом центре города. Росписи появились на перекрестках улиц Герцена — Первомайская и Республики — Орджоникидзе, а также по адресам: ул. Республики, 3 и 33, ул. Ленина, 9 и 83. Пройдясь по этим точкам, можно увидеть целый мир старинной Тюмени: купчиха степенно пьет чай с баранками, барышня неторопливо перебирает клавиши рояля, а где-то рядом — прекрасная девица в ожидании кавалера. Над всем этим сияют золотые купола церквей. Каждое изображение обрамлено орнаментами тюменской резьбы по дереву — теми самыми узорами, которые перекликаются с изящными наличниками, исторически украшавшими деревянные дома города.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":

Современная телекоммуникационная инфраструктура — это огромная сеть, которая буквально пронизывает весь город. Мы рады, что наши уличные объекты стали не просто важными техническими узлами для обеспечения связи, но и холстами для талантливой молодежи. Поддержав проект "Арт-ларец" в преддверии 440-летия Тюмени, "Ростелеком" внес свой вклад в сохранение исторического колорита города, сделав уличную среду ярче, уютнее и привлекательнее для всех жителей.

Ольга Акишина, руководитель проекта "Арт-ларец", член Международного союза педагогов-художников:

Для юных художников роспись таких объектов — это не просто творчество, а важнейший этап профессионального становления и возможность оставить свой след в истории города. Несмотря на капризы погоды, ребята проявили упорство и блестяще справились с задачей. Каждый их рисунок — это настоящее признание в любви к родному краю, а сам процесс работы объединил поколения и наполнил улицы Тюмени атмосферой вдохновения.

Инициатива реализована при поддержке городского департамента культуры, областной научной библиотеки им. Менделеева, Центра русской культуры, Тюменского государственного института культуры и компании "Ростелеком". Сам проект "Арт-ларец" является победителем грантового конкурса "Газпром нефти" (программа социальных инвестиций "Родные города").