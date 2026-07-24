В Тюмени открыли новую часть аэровокзала

Состоялось открытие второй очереди терминала международного аэропорта "Рощино", событие стало прекрасным подарком к 440-летнему юбилею Тюмени, сообщил мэр Максим Афанасьев.
Площадь второй части терминала увеличена до 13 тысяч кв. м, что позволит принимать до 1520 пассажиров в час вместо прежних 400. Это обеспечит рост количества авиарейсов и повысит общий уровень комфорта пребывания пассажиров в здании аэровокзала.
В целом реконструкция завершится в 2027 году, по ее итогам пропускная способность аэропорта увеличится до 1960 человек в час (1520 человек по внутренним линиям и 440 – по международным); общая площадь здания достигнет 46 тысяч квадратных метров. На сегодня уже установлены 22 современные стойки регистрации для внутренних рейсов плюс одна для негабаритного багажа и 3 автоматические ленты выдачи багажа, пассажиры получили доступ к удобству использования 7 телетрапов.
"Благодарю коллектив аэропорта Тюмень (Рощино), Новапорт Холдинг и правительство Тюменской области за огромную работу по развитию важнейшей транспортной инфраструктуры региона!" - сообщил Афанасьев.
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