В Тюмени открыли новую часть аэровокзала

Состоялось открытие второй очереди терминала международного аэропорта "Рощино", событие стало прекрасным подарком к 440-летнему юбилею Тюмени, сообщил мэр Максим Афанасьев.

Площадь второй части терминала увеличена до 13 тысяч кв. м, что позволит принимать до 1520 пассажиров в час вместо прежних 400. Это обеспечит рост количества авиарейсов и повысит общий уровень комфорта пребывания пассажиров в здании аэровокзала.

В целом реконструкция завершится в 2027 году, по ее итогам пропускная способность аэропорта увеличится до 1960 человек в час (1520 человек по внутренним линиям и 440 – по международным); общая площадь здания достигнет 46 тысяч квадратных метров. На сегодня уже установлены 22 современные стойки регистрации для внутренних рейсов плюс одна для негабаритного багажа и 3 автоматические ленты выдачи багажа, пассажиры получили доступ к удобству использования 7 телетрапов.

"Благодарю коллектив аэропорта Тюмень (Рощино), Новапорт Холдинг и правительство Тюменской области за огромную работу по развитию важнейшей транспортной инфраструктуры региона!" - сообщил Афанасьев.